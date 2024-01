El vol a Palma va aterrar a Lleida per falta de combustible

El dipòsit de l’aparell d’Air Nostrum no duia el querosè suficient per fer el trajecte d’anada i tornada i es va abastir a Alguaire

El vol d’Air Nostrum que va enlairar-se de l’aeroport Andorra-la Seu va haver d’aterrar a les instal·lacions d’Alguaire per repostar combustible, ja que no en portava prou quantitat per arribar al seu destí, Palma de Mallorca. Des de companyia, que pertany a Iberia, atribueixen l’incident de diumenge a la tarda a problemes tècnics, però fonts properes a Air Nostrum van assegurar ahir que l’aterratge a Lleida va estar motivat per omplir el dipòsit, ja que aquesta instal·lació no està disponible a la Seu d’Urgell. Es desconeix el motiu d’aquesta equivocació de càlcul, i tot apunta a una errada humana a Palma

