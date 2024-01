El transport públic duplica els usuaris

Des del juliol del 2022 el servei de bus gratuït ha augmentat en 7.900 passatgers diaris, passant dels 9.600 als 17.500

Els usuaris del transport públic s’han disparat d’ençà que el Govern va implementar la gratuïtat del servei de bus l’1 de juliol del 2022. Dels 9.600 passatgers diaris que es van registrar a l’estiu, s’ha passat als 17.500 viatges diaris en un any i mig. Es tracta d’un increment de 7.900 viatgers diaris, la qual cosa ha permès una reducció de 4.000 vehicles al dia a les carreteres del país, segons dades facilitades per l’executiu. Tot i això, la xarxa viària continua saturant-se pel volum de turismes que hi circulen, i és per això que el Govern vol millorar i