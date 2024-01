Descens dels casos de grip i virus respiratoris

Taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes i nombre de mostres positives per patogen per setmana

Actualitzada 09/01/2024 a les 12:36

Les dades que recopila setmanalment el ministeri de Salut asseguren un descens de grip i virus respecte al pic de la setmana anterior. Les últimes dades actualitzades són les de la primera setmana de l'any, de l'1 al 7 de gener- i indiquen que la taxa d'incidència de les anomenades infeccions respiratòries agudes s'ha situat en 380 casos per 100.000 habitants i que "s'ha observat un lleu descens en la incidència de les infeccions respiratòries agudes amb relació a la setmana prèvia", afegint que "el grup d'edat més afectat continua essent el de 25 a 64 anys". Quant a la grip la taxa d'incidència calculada és més alta, de 115,2 casos per 100.000 habitants, i s'especifica que està per sobre del llindar epidèmic de grip, que se situa en 18,14 casos per 100.000 habitants. I que "aquesta setmana presenta un descens respecte al pic de la setmana anterior".Pel que fa a la incidència de casos de la covid-19 aquesta setmana també presenta un descens respecte a la setmana anterior de 19,6 casos respecte a 30,6 casos per 100.000 habitants. Salut remarca que "el comportament és consistent amb l'observat en setmanes prèvies, en què els casos es presenten en petites onades amb una periodicitat de dos setmanes".Finalment, el ministeri en el seu informe comunica que un 14,2% de les mostres de vigilància de virus respiratoris circulants van donar positiu. Desglossat, el 69,6% van ser per Grip A, seguit de SARS-CoV-2 amb 19,6%, Rhinovirus/Enterovirus amb 4,4% i VRS amb 6,5% de les mostres.