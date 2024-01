'Andorra' de Max Frisch es podrà veure al Teatre Nacional de Catalunya

Actualitzada 09/01/2024 a les 17:30

'Andorra', de Max Frisch, dirigida per Ester Nadal arriba aquest mes a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Nadal ha assegurat que no és una obra còmode ni amable ni fàcil i que "malauradament no ha caducat". La directora ha deixat clar que l'Andorra que apareix no té res a veure amb el petit estat que porta aquest nom, sinó que l'obra posa de relleu "molts dels defectes de petits estats i societats massa orgullosos del seu nacionalisme". L'espectacle, que té entre els seus actors a Míriam Alamany, Roger Casamajor o Carles Martínez, es podrà veure de l'11 al 28 de gener. Nadal ha explicat que fa 20 anys que volia fer aquesta obra. "No és una obra còmode ni amable ni fàcil", ha dit. "Als 17 anys em va caure el llibre i em va estranyar molt que hi hagués una obra de teatre que es digués 'Andorra' d'un autor suís que desconeixia". Anys després, va descobrir que al països de parla alemanya és una obra molt coneguda. Ha manifestat que és un muntatge molt costós. "Vaig anar a veure directors de teatre i festivals i em responien que era una obra molt política i dura". Finalment, Nadal li va presentar el projecte de l'obra 'Andorra' a Carme Portaceli quan va passar a ser directora del TNC, qui va acceptar que volia fer el muntatge. "Ha estat molt difícil i és necessari que es conegui aquesta obra". A l'obra, Andri és el fill il·legítim d'un andorrà de soca-rel a qui li fan creure que és un jueu adoptat. Quan les coses comencen a posar-se difícils, se li comunica la veritat. Però fins i tot després de conèixer el seu veritable origen, tothom s'aferrarà als prejudicis i a la seva falsa identitat jueva. Actors L'obra està interpretada per Míriam Alamany, Roger Casamajor, Oriol Cervera, Oriol Guillem, Quim Llisorgas, Carles Martínez, Eduard Muntada, Marta Pelegrina i Sergi Vallès.