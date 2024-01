Acord amb la UE: “una absoluta necessitat”

El cap de Govern assegura que és vital per assegurar sanitat, educació o habitatge públic

El Govern s’enfronta aquest 2024 al repte majúscul d’aconseguir l’aval en referèndum a l’acord d’associació negociat amb la Unió Europea. Una tasca que requerirà lluitar contra el desconeixement i la por al desconegut i que es vol assolir amb molta pedagogia. “El que hem de traslladar a la ciutadania és que no és un caprici, ni la imposició de ningú. És una absoluta necessitat”, va defensar el cap de Govern. És un element clau per diversificar l’economia i garantir el creixement econòmic futur i, en conseqüència, els recursos públics per apuntalar la protecció social o la inversió pública, des de

