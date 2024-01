Urgències ha atès 2.819 pacients durant el Nadal

Actualitzada 08/01/2024 a les 12:24

El servei d'Urgències de l'hospital ha donat atenció a 2.819 pacients, dels quals 176 han estat derivats a permanències o al metge referent, segons les dades registrades entre el 22 de desembre i el 4 de gener fetes públiques per l'hospital aquest migdia. El centre indica que la mitjana de visites diàries ha estat de 180 amb pic de 229 pacients i del total 543 han estat visites pediàtriques i assenyala que es tracta del nivell d'activitat habitual al servei cada any per aquestes dates.Els motius més recurrents de la visita al servei mèdic hospitalari han estat la inflamació o febre que ha portat 409 adults al centre i 277 infants. Les lesions o traumatismes han provocat 400 atencions que corresponen a accidents d'esquí o lesions traumàtiques, tant d'adults com de menors visitats en els dos casos per equips assistencials d'adults, detalla l'hospital en un comunicat.La tercera causa de les atencions correspon a problemes digestius, amb 265 adults i un centenar d'infants. La mateixa xifra de menors atesa per símptomes rino-laringològics o auditius, que en el cas dels adults s'eleva a 115 persones. Els professionals sanitaris d'Urgències han visitat 138 adults que presentaven dolor, 104 amb malestar general, 82 amb dispnea, 74 per accidents d'esquí i 66 amb dolor toràcic.El SAAS exposa que l'atenció prehospitalària medicalitzada durant el període nadalenc ha estat de 67 sortides del SUM terrestre i 11 sortides en helicòpter SUM.