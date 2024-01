Rebaixa dels preus dels carburants durant l'any passat

Actualitzada 08/01/2024 a les 11:59

Els preus dels carburants s'han reduït durant l'any passat per sobre del 10% en el cas del gasoil i més d'un 6% les gasolines en comparació amb els que hi havia al tancament del 2022. Estadística informa que el gasoil de calefacció era el desembre més passat un 14,8% més barat que un any abans i el de locomoció, un 10% el millorat i un 9,3% l'estàndard. La disminució de les tarifes de la gasolina han estat més petites i la baixada arriba al 6,5% en la sense plom de 95 octans, i al 6,1% la de 98 octans.La comparativa del desembre també mostra una rebaixa de preus respecte al novembre, que oscil·la entre el 4,2% per al de calefacció, i el 3,4% registrat en la gasolina sense plom de 98 octans.