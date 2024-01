Naturland tanca el 2023 amb un 5% més de visitants

Actualitzada 08/01/2024 a les 12:23

Naturland apunta resultats "optimistes" en el balanç provisional del 2023 i asseguren que son una oferta de lleure en qualsevol època de l'any. Tot i que encara queda tancar oficialment els comptes, incideixen que més de 112.400 persones han gaudit de les propostes de Naturland, el que suposa un increment de prop del 5% respecte el 2022.El balanç provisional, és doncs, positiu, tal i com explica el director de Naturland, Xabier Ajona, que ha avançat que "aquest any hem centrat els nostres esforços en oferir un ventall d’activitats més complet. Una estratègia que ja està donant fruits amb propostes que tenen molt bona acollida, com la nova entrada Aventura+ i l’N’Boscat, a la cota 2.000".Les èpoques de més afluència coincideixen amb els períodes de vacances de Pasqua, l’estiu i el Pont del Pilar. L’any 2023 clou també amb bons resultats per la setmana de la Puríssima i l’inici de les vacances nadalenques, malgrat la manca de neu generalitzada al país.Pel que fa al balanç nadalenc, tot i tenir un bon inici pel que fa a l’afluència de visitants, les condicions climàtiques dels darrers tres dies, amb fort vent i fred intens, han compromès els bons resultats obtinguts fins al 4 de gener, on es comptabilitzava un 9% més de visitants i un 4% més d’ingressos. Malauradament, s’ha finalitzat amb un balanç d’un 2% menys de visitants i un 6% menys d’ingressos.