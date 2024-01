Les matriculacions baixen un 12,6% el 2023

Actualitzada 08/01/2024 a les 10:33

Les vendes de vehicles s'han reduït de manera important durant l'any passat amb descens del 12,6% de les matriculacions respecte al 2022, segons ha fet públic Estadística aquest matí. Les operacions tancades pels concessionaris s'han quedat en 4.041, que representen 585 menys que les 4.626 registrades durant l'exercici precedent.La variació més important s'ha produït en les vendes de turismes, amb una caiguda de 470 matriculacions, un 15,3% per sota de les del 2022, i la venda de motocicletes i ciclomotors ha davallat un 8,8%, amb 89 unitats menys que el 2022. Estadística indica que l'única categoria que ha pujat ha estat la de camions i camionetes amb un ascens de l'11,4% per la venda de 42 unitats més.L'evolució negativa de l'any per als concessionaris s'ha concretat al desembre en una caiguda de les matriculacions del 16,3%, amb 288 vendes mentre que el desembre anterior havien estat 344. La baixada dels turismes ha estat del 10,3% i la de les motos del 36,7%, i els camions i camionetes han augmentat un 20,6% en passar de 34 a 41.L'informe d'Estadística mostra que la baixada més destacada ha estat en la matriculació de vehicles elèctrics. El total de 272 del 2022 ha descendit fins als 151 durant l'any passat, el que suposa un 44,5% menys amb 121 unitats de diferència. Les vendes de vehicles sense carburant han caigut un 25,7% i les dels de gasoil, un 20,1%.La majoria de vehicles que arriben al mercat són de gasolina, amb 2.279 noves matriculacions. Una xifra que suposa un 12,1% per sota dels 2.593 del total d'operacions del 2022.La pujada més destacada s'ha registrat en els vehicles híbrids de gasoil endollables, amb un 175%, tot i que es tracta d'una petita quantitat d'operacions. El 2023 se'n van fer 11 i l'any anterior van ser 4. El balanç de l'any mostra un increment de les matriculacions de tots els tipus de vehicles híbrids, amb un 14,8% en el tipus gasolina endollable, del 6,8% els de gasoil no endollables, i del 4,9% dels de gasolina no endollables.