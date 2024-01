Per norma general, tots els productes mèdics hauran de disposar de l’autorització de l’Agència Europea del Medicament

Un cop l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) entri en vigor, el Principat disposarà d’un període màxim de tres anys per adaptar-se a la normativa comunitària que regula la comercialització de medicaments. Segons van explicar aquesta setmana al Diari fonts del Govern, el text negociat amb la comissió estableix que, per regla general, tots els productes mèdics importats i distribuïts a les farmàcies del país hagin de disposar obligatòriament del vistiplau de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per European Medicines Agency, les seves sigles en anglès). L’organisme de la UE, amb seu a Amsterdam, té la missió, entre d’altres,

#6 Perico

(08/01/24 07:46)



#5 Joa

(08/01/24 07:28)



#4 Ens mataràn a pessigades.

(08/01/24 07:03)



#3 Josep

(08/01/24 06:38)



#2 Una banda

(08/01/24 06:18)



#1 Pons

(08/01/24 06:13)