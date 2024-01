L'avió de La Seu a Palma no tenia combustible

El vol d'Air Nostrum que va enlairar-se de l'aeroport La Seu-Andorra va haver d'aterrar a Alguaire per repostar combustible, ja que no portava prou quantitat per arribar al seu destí, Palma de Mallorca. Des de companyia, que pertany a Iberia, atribueixen l'incident a problemes tècnics, però fonts properes a Air Nostrum van assegurar ahir que l'aterratge a Lleida va estar motivat per omplir el dipòsit, ja que aquesta instal·lació no està disponible a la Seu.Es desconeix el motiu d'aquesta equivocació de càlcul, i tot apunta a una errada humana a Palma per part del responsable de fer el reportatge. Per exemple, tots els vols amb destí a la Seu i tornada a Madrid porten prou carburant per fer amb seguretat el vol d'anada i tornada. El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha afirmat aquesta tarda que des de la companyia s'han adduït "raons tècniques", però ha afegit que si es confirma la falta de combustible "s'hauria de tenir molt controlat i esperem que no torni a passar".