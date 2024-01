Interior estudiarà un complement salarial per als bombers

Actualitzada 08/01/2024 a les 18:58

El ministeri d'Interior, representat pel secretari d'Estat, Joan Leon, i els tres sindicats dels bombers, han pactat una treva perquè des de l'administració s'estudi com implementar una fórmula que sigui homologable al complement que s'instaurarà per als policies o els agents del centre penitenciari i que tenen una incidència en la millora salarial. Els bombers han decidit abandonar la mesura de pressió de no fer hores extres i confien en què via el projecte de pressupost es pugui habilitar un complement que els equipari als altres cossos especials. En el període d'un mes les dues parts es tornaran a reunir per aconseguir l'acord.