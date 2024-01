Actualitzada 08/01/2024 a les 09:55

Mobilitat manté activada la fase groga a la General 2 a partir del Tarter, a la General 3 des del Serrat i també per accedir al coll de la Botella, a la General 4 per l'estat de la calçada. El servei de trànsit informa que la presència de neu i gel fa obligatori l'ús d'equipaments en l'accés a França per l'RN-22 i segueix prohibit el trànsit per a camions de més de 19 tones a l'RN-22 i a l'RN-20.