Espot defensa que l'acord amb la UE és "una absoluta necessitat"

Actualitzada 08/01/2024 a les 22:45

Xavier Espot ha fet una defensa aferrisada de l'Acord d'associació durant una entrevista al Parlem-ne de Diari TV. Afronta aquest 2024 el repte d'aconseguir l'aval de la ciutadania en el referèndum que s'ha de celebrar a final d'any i durant aquests mesos l'executiu haurà de convéncer amb molta pedagogia. "El que hem de traslladar a la ciutadania és que no és un caprici, ni la imposició de ningú. És una absoluta necessitat", ha defensat el cap de Govern. Un element clau, va continuar, per diversificar l'economia, garantir el creixement econòmic futur i, en conseqüència, els recursos públics per apuntalar la protecció social o la inversió pública.

Espot ha apuntat a l'esgotament del model econòmic actual. D'un costat s'ha referit a la construcció i al consens que no es pot fonamentar el creixement en un sector devorador de recursos. Però també també a les limitacions del sector turístic per condicionants com el canvi climàtic i l'impacte sobre la neu. "Com continuarem pagant la sanitat pública, la triple oferta educativa, les pensions...", s'ha demanat. I la resposta passa per "aquest instrument que es diu acord d'associació". Una conclusió, ha recordat, a la qual ja van arribar governs precedents, de diferent signe polític. "Em queden tres anys, els meus pressupostos estan garantits, per què obrir aquest meló? Per què arriscar-nos a aquest referèndum? El que hem fet és pensar en l'Andorra del futur".

El cap de l'executiu també ha assegurat que excepte una sorpresa majúscula l'acord no necessitarà l'aval dels parlaments dels 27 i, per tant, seguirà el calendari previst amb la rúbrica durant l'abril o el maig i el referèndum sis mesos després, és a dir, a final d'any o a tot estirar a principis del 2025.