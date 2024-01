Govern obre un procés participatiu per millorar el transport públic

Actualitzada 08/01/2024 a les 18:30

El Govern vol millorar la xarxa del transport públic per descongestionar el trànsit. És per això que aquesta tarda ha presentat un procés participatiu que ha de servir per consultar a la ciutadania la percepció que tenen sobre el transport actual i futur per tal d'establir un nou model que serveixi per millorar la situació actual.