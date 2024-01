Actualitzada 08/01/2024 a les 10:50

Un conductor de 35 anys que tenia el permís retirat ha estat controlat per la policia la matinada de diumenge circulant sota l'efecte de les drogues i l'alcohol. El cos de seguretat informa que l'home va donar positiu a la prova de tòxics i a més duïa a sobre 2,1 grams de cocaïna. Els agents el van imposar a més una sanció administrativa perquè va donar 0,76 grams per litre de sang en la prova d'alcohol, ja que no superava el límit penal. L'home va ser detingut per delictes contra la seguretat col·lectiva, la salut pública i l'administració de justícia.La policia ha efectuat altres cinc detencions de conductors que havien consumit alcohol. Els arrestats han estat dues dones i tres homes amb edats entre els 25 i els 54 anys i les taxes registrades van des dels 0,83 fins als 1,87, segons detalla el cos de seguretat.