Detingut amb un ganivet d'11,5 centímetres després de punxar una roda

Actualitzada 08/01/2024 a les 11:08

Un conflicte derivat per la punxada intencionada d'una roda va provocar l'arrest de dues persones divendres al migdia al Pas de la Casa, segons explica la policia que va detenir l'home que havia punxat la roda i el propietari del vehicle danyat per agredir al primer. El servei d'ordre indica que es va controlar un turista de 52 anys per portar un ganivet d'11,5 centímetres de fulla amb el que havia punxat una roda i al propietari del cotxe perquè va donar un cop de puny a la cara a l'home que li havia punxat la roda quan un testimoni li va avisar del que havia succeït i li va causar una ferida sagnant al nas i al pòmul dret.El primer home va ser acusat d'un delicte de port d'arma il·legal i el segon, per un delicte contra la integritat física i moral per les lesions que reflectia l'informe mèdic de l'agredit.