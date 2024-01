Temporal de neu al nord i enfarinada al centre

Actualitzada 07/01/2024 a les 11:29

La neu que ha caigut des del divendres i anit ha deixat un temporal de neu i fred a tota la zona del nord amb gruixos de 10 centímetres als 2.500 metres i ràfegues de fins a 80 quilòmetres per hora. Als 2.000 metres s'han registrat 7 centímetres de neu i 3 als 1.500, segons el servei meteorològic. La presència de neu a la calçada ha complicat des d'ahir la circulació a la Massana, Ordino i Canillo i a les carreteres d'accés a les pistes d'esquí.La previsió indica que avui persistiran els núvols i algunes nevades encara a la meitat nord "afegint uns centímetres complementaris", mentre que a la vall central les precipitacions han deixat una enfarinada de neu a Escaldes i a la capital des del matí, tot i que s'esperen algunes clarianes durant el dia.Meteorologia manté la fase groga a tot el país per l'augment del vent amb temperatures màximes de 2 graus a Andorra la Vella i de 10 sota zero al Pas, mentre que les mínimes seran d'1 grau sota zero al centre i de 13 sota zero al Pas.