Temporada per a paladars diversos

“Una temporada volgudament eclèctica per arribar als diferents públics que hi ha al país”. Així defineix la Temporada 2024 de l’Auditori Nacional d’Andorra el cap d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Joan-Marc Joval. I és que l’objectiu que s’ha marcat amb el seu equip és “donar accés a estímuls diversos i, al mateix temps, satisfer els gustos de diferents segments de la població”. És per aquest motiu que el cartell abasta “des de la clàssica contemporània de Laura Andrés fins a les músiques urbanes de la mà de la rapera xilena Ana Tijoux, que farà parada a Andorra