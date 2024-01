Restriccions per entrar a França i fase groga a les parròquies altes

Actualitzada 07/01/2024 a les 13:40

Les precipitacions de neu d'anit i des del divendres han deixat dificultats per circular pel nord del país i de sortida per la frontera francoandorrana. Els camions amb un pes superior a 19 tones tenen el pas prohibit a l'RN-20 i a l'RN-22. La resta de turismes estan obligats a dur pneumàtics especials i la circulació a l'RN-320, al coll de Puimorent, ha estat tancada a tots els vehicles des de primera hora del matí. El port d'Envalira també ha estat tancat fins a les 12 hores.Dins del territori, la presència de neu a la calçada ha complicat la circulació a les carreteres generals del nord en què es va activar des d'ahir al vespre la fase groga en alguns trams per l'obligatorietat de dur equipaments especials. A la general 2, l'afectació ha estat des de Meritxell fins a l'entrada de Grau Roig i més tard a partir del Tarter. A la general 3 i 4 la fase groga s'ha encetat des de la Massana fins a les pistes de Pal i Arcalís i a mig matí s'ha escurçat a partir de la Cortinada i Pal, respectivament.