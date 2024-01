Malestar del sector turístic lleidatà per l'aeroport d'Andorra-la Seu

Actualitzada 07/01/2024 a les 13:30

Des del sector turístic de Lleida no veuen amb bons ulls l'aeroport Andorra-la Seu. Entre el patronat lleidatà consideren que les instal·lacions de vol són finançades amb diners catalans i només beneficien a Andorra perquè els aporten clients. En aquest sentit, la nova ruta comercial de Palma fins a la Seu d'Urgell, que es va posar en marxa el divendres, no ha generat bones sensacions entre els directors del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida."No estic en contra d'Andorra, ni de la nova ruta", ha afirmat Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida, en aquest rotatiu. "Andorra és un altre país i considero que està malament que un estat i una comunitat autònoma facilitin una infraestructura per un altre país", ha explicat Serrano. El membre del patronat lamenta que els governs catalans dels últims 40 anys hagin apostat per un aeroport com aquest perquè considera que "és un aeroport que evidentment s'ha fet per Andorra", ha manifestat. Creuen que bona part dels viatjants que hi aterren venen a fer turisme al Principat en comptes d'altres zones del Pirineu de Catalunya i que això s'ha finançat amb diners brindats pels catalans. "Com a lleidatà em sap greu que es pagui un aeroport perquè la gent vagi a Andorra", ha agregat Serrano.Sobre la nova ruta aèria que uneix la capital de Mallorca i Seu d'Urgell, Serrano ha comentat que "personalment no li agrada, però que la ruta és molt digne" i també ha dit que "Andorra ha sabut fer molt bé la seva feina".