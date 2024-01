Cinc de cada deu admeten patir dificultats d’aprovisionament d’alguns materials bàsics

Cinc de cada deu empreses tenen problemes d’aprovisionament d’alguns materials bàsics i el 48,4% tenen dificultats relacionades amb retards i l’encariment del transport. Així s’assenyala en l’informe de conjuntura corresponent al primer semestre del 2023 elaborat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. En el cas dels retards i l’encariment dels transports, els empresaris assenyalen que el grau d’afectació s’ha reduït en 19,2 punts percentuals respecte a la passada edició de l’enquesta, la. En aquest context, la pressió sobre els costos empresarials continua sent elevada, amb el 43,8% d’empreses constructores que mostren la seva inquietud per l’augment de les

