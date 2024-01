La CASS contracta una empresa d'informàtica

Actualitzada 07/01/2024 a les 06:20

La Caixa Andorra de Seguretat Social ha contractat l’empresa Seidor And SLU per la creació de nous tràmits, com també per la millora de la part privada del portal web i per a l’aplicació interna de l’entitat. El contracte serà fins que s’exhaureixi el pressupost assignat o fins al març del 2025.