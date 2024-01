Cases plenes de regals

Els Reis Mags de l'Orient i tota la comitiva reial fan la seva feina durant la nit i reparteixen felicitat i joguines noves a tota la mainada

Després de les cavalcades dels Reis Mags de l’Orient per les set parròquies, durant la nit de divendres a dissabte Ses Majestats i la resta de la comitiva reial van començar a treballar per omplir de regals totes les llars del país. Els nervis i l’emoció de saber si finalment els Reis havien deixat algun obsequi segurament van fer que els més petits es llevessin ben d’hora per esbrinar-ho. Ahir al matí, les famílies, un cop es van despertar, van poder comprovar que en els habitatges hi tenien diferents paquets embolicats de tots els colors i un nom escrit a cada