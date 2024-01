El TC diu que no s’ha de tornar a notificar una decisió presa i comunicada en primera instància

La justícia avala que a una persona que ha estat condemnada a presó a través d’un judici ràpid i que ha commutat la pena per una expulsió del país pugui entrar a la Comella per la via directa si torna al Principat i és detingut. Així ho ha decidit el Tribunal Constitucional que no ha admès a tràmit el recurs d’empara d’un home que considerava que aquest fet havia vulnerat el seu dret a la llibertat, així com dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa. Els fets van succeir el 4 de juliol del 2023

#2 Ue

(07/01/24 10:14)



#1 No ho enteneu

(07/01/24 09:32)