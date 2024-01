Nevades al nord i augment del vent

Actualitzada 06/01/2024 a les 19:33

Les precipitacions de neu del divendres i la persistència durant el dia d'avui han deixat gruixos de 10 centímetres als 2.500 metres, de 5 als 2.000 metres i de 3 centímetres als 1.500. Tal i com indicava la previsió, avui hi ha hagut una caiguda de les temperatures i "febles nevades" al nord que ha elevat la capa de neu respecte a la màxim d'ahir que es va situar als 6 centímetres a Sorteny, que es troba als 2.100 metres. Segons el servei meteorològic, el vent ha estès la neu "arreu del territori" amb ràfegues de fins a 70 quilòmetres per hora al nord del país i manté l'avís groc fins demà, en què preveu protagonisme del fred amb ràfegues de fins a 80 quilòmetres hora i "algun floc".