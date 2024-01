La nit dels regals i els caramels

Actualitzada 06/01/2024 a les 11:01

Si una cosa tenen les cavalcades dels Reis Mags de l’Orient és que es converteixen en una competició sobre qui agafa més caramels. Els petits defensaven el seu espai amb la màxima celeritat de moviments, llançant-se, si cal, a terra aferrissadament. Alguns d’aquests, fins i tot, s’esmunyien de quatre grapes en territori rival per pispar-los als assistents d’una altra zona. “Aquí, aquí”, cridaven els menuts al personal de les carrosses que s’encarregaven de llançar les llaminadures, o “més, més”. I és que no n’hi ha prou amb un grapat, n’hi ha d’haver per a la resta de l’any, per això moltes famílies es van mobilitzar pels carrers d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany amb bosses de plàstic grans, que van quedar ben plenes. Però això no només és cosa de la quitxalla, també pares i mares s’involucren en aquesta espècie de competició. Fins i tot els avis s’ajupien per recollir-ne per als seus nets. Els comerços de l’avinguda Meritxell o els de la Carlemany també van tenir feina per agafar-ne, ja que alguns membres de la comitiva els llançaven tan lluny que entraven a les botigues. “Ostres, el meu ull”, es va queixar una dona. I és que despistar-se en un dia com el d’ahir no surt a compte.

A banda de ser una espècie de competició, la cavalcada de Reis també va ser una tarda plena d’il·lusions i somriures. Els carrers de les parròquies centrals es van omplir de gom a gom per veure en Melcior, en Gaspar i en Baltasar, abans de desembolicar els regals avui al matí. Tothom cridava els noms dels tres reis per saludar-los amb la mà, i aquests girant-se d’un costat a un altre intentaven tornar-los la salutació. La mainada somreia en veure’ls i alguns saltaven de l’emoció. Els nens i nenes tenien ganes que arribés aquest matí per obrir els regals. L’Iria, de dotze anys, va explicar durant la cavalcada que enguany “demano roba, en necessito”, mentre que el seu germà, en Pol, de sis, espera rebre “roba d’hivern, el joc Superzing i el Minecraft de Lego”. Tots dos van afirmar que s’havien comportat bé al llarg de l’any, tot i que la seva mare va deixar un “bueno”, amb un somriure. La Maria, de deu anys, va afirmar que “m’he demanat uns guants d’esquí i unes sabates Nike”. En Biel, que en té cinc, espera que li portin molts regals, com ara “un cotxe, una casa de la Peppa Pig, una piscina, un autobús, un cotxe i una bicicleta”, mentre que la seva germana, l’Abril, joguines com la “Monster High i el seu cotxe, i en Doraemon”. La Mariona espera “dos llibres i un rellotge”, mentre que la Gisela ha demanat “colònia i roba”.

Finalment, no va fer el fred ni el fort vent que s’esperava, com tampoc va ploure, tot i que més d’un dels espectadors va ser previsor i va agafar el paraigua. Malgrat que no el van fer servir per protegir-se de l’aigua, van utilitzar-lo per arreplegar més dolços obrint-lo i col·locant-lo del revés.