La neu arriba al nord del Principat i se n'espera més avui

Actualitzada 06/01/2024 a les 12:03

Les precipitacions de neu que van caure la matinada de divendres van baixar fins a la cota 1.300 metres i van deixar 6 centímetres a Sorteny, 5 al Bony de les Neres i 1 a Fontverd, segons va informar ahir el servei de Meteorologia. El servei va indicar que després d’una pausa en les primeres hores del dia les nevades es reprendrien al nord, “on poden persistir feblement tota la jornada d’avui [divendres] i també demà [dissabte]”.

Per avui, la previsió anuncia que el tàlveg que està afectant el Principat reforçarà el vent de nord i hi haurà una baixada de temperatures. El flux de nord posterior al tàlveg mantindrà les febles nevades al nord del país, mentre que a la resta es poden esperar tímides clarianes. Puntualment, al vespre, l’augment del vent podrà estendre la nevada arreu del territori amb un descens marcat de la temperatura, indica la previsió. Els gruixos de neu nova previstos són de 10 centímetres a 2.500 metres, de 5 centímetres a 2.000 metres i de 3 centímetres a 1.500 metres.

D’altra banda, l’estat de la calçada per la presència de neu va fer necessari l’ús d’equipaments especials a primera hora per circular per les zones altes del país i per accedir a França. Al migdia les limitacions afectaven el port d’Envalira i l’accés a França, on estava prohibit el trànsit per a camions de més de 19 tones. També es va prohibir la circulació d’aquests vehicles al coll de Pimorent. A la tarda es va decretar la fase groga a la CG-3 a partir d’Encodina.