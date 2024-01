La inflació no altera els preus dels tortells

Actualitzada 06/01/2024 a les 12:03

Els preus dels tortells de Reis són similars als de l’any passat tot i la inflació, tal com asseguren els pastissers. Malgrat que l’any passat sí que va haver-hi una pujada més important, enguany el pastís tradicional té tarifes molts semblants al 2023 i se situa entre els 12 i 15 euros per a la mida més petita, pensada per a unes sis persones, fins a 40 euros per als tortells més grossos. Segons els comerciants, són els tortells més petits els que tenen més sortida.

També la demanda és semblant a la del 2023, i els pastissers indiquen que aquests dies afronten una mitjana de 200 comandes. I és que no és fàcil resistir-se a la tradició que cada 6 de gener mana posar un tortell a la taula i endolcir la festa dels Reis, a la qual a més se suma el joc d’atzar de trobar la figureta i ser coronat, o trobar la fava i haver de fer-se càrrec de les despeses d’aquestes postres. Olga Teixeira, propietària d’El Tortell, va explicar que les reserves es van iniciar a principis de setmana, però que va ser ahir el dia en què hi va haver més vendes: “La demanda és similar a l’any passat. És una d’aquelles tradicions a les quals tothom s’hi suma”, va explicar. Per Agustín Royo, pastisser de La Lyonessa, aquesta setmana va ser un no parar, amb més de 300 comandes que van començar a lliurar ahir i que finalitzaran avui. A la pastisseria Granja Reina, especialitzada en productes portuguesos, Maria Helena Machado va afirmar que ja fa temps que es van adherir a la tradició i cada any per aquestes dates tenen uns 180 encàrrecs.

Al típic tortell elaborat amb pasta de full i farcit de massapà, amb fruita confitada i pinyons i coronat amb sucre llustre, s’hi suma avui dia una gran varietat d’opcions: de trufa, de crema, sense farcit, amb cabell d’àngel i moltes més opcions. Però aquest any l’estrella és el tortell de nata, tal com declaren els pastissers Teixeira, Machado i Royo: “Fa uns anys el de massapà era el que tenia més tirada, però ja fa uns tres o quatre anys que la gran majoria dels clients volen els de nata”, va asseverar aquest darrer.

Els pastissers també coincideixen en el fet que el secret per oferir un bon tortell de Reis és l’elaboració artesanal amb productes de qualitat. Per Machado és imprescindible que la matèria primera sigui de primera categoria, així com seguir la recepta tradicional, mentre que per Royo els detalls són el que més compten: “Cal tenir especial cura en fer la massa, escollir un bon oli d’oliva, posar atenció en fer la crema cremada, fer-ho amb delicadesa i posar-hi molt de mim”, conclou.