Actualitzada 06/01/2024 a les 11:01

A les 10 en punt, 10 minuts abans de l’hora prevista d’arribada, va aterrar a l’aeroport d’Andorra-la Seu el primer vol de la nova ruta entre el Principat i les Illes. El vol es va enlairar a les 8.45 de Palma i va arribar amb 40 passatgers d’un màxim de 50, ja que per motius de seguretat no se’n van omplir els 72 que tenia de capacitat l’avió. “Per a la zona de les Balears i el Pirineu és un win-win. En aquesta època, molta gent de les Illes podrà gaudir de la neu, i nosaltres a l’estiu, del mar i la platja”, va dir el ministre de Turisme, Jordi Torres, que no va amagar el seu “orgull, honor i felicitat” per l’estrena de la prova pilot. Torres va avançar que hi havia l’opció de fer una freqüència més amb Madrid entre setmana, però “hi ha d’haver una disponibilitat pressupostària i nosaltres vam decidir posar els esforços en la línia amb Palma”, la qual consideren “prioritària”. El ministre va estar acompanyat per la consellera catalana de Territori, Ester Capella, que va voler posar l’accent en el fet que “aquest aeroport és el dels Pirineus sencers”. La consellera va expressar que la infraestructura “estratègica” de l’aeroport és un “sinònim d’èxit de col·laboració” entre els governs català i andorrà i que “millora l’accessibilitat” i la converteix en un “atractiu turístic”.

L’objectiu del Govern és que aquesta prova pilot, que té 13 setmanes de durada, es pugui estendre “més enllà del març”. Torres va manifestar que la nova ruta està tenint uns índexs d’ocupació “força elevats” i la considera una continuació de la ruta de Madrid amb Andorra, la qual també ha tingut molt bona acceptació, i pensen que consolidar una ruta així també “ajuda a consolidar l’aeroport i el territori”. Entre les millores que des del país s’han implementat, destaca la gratuïtat del transport públic per pujar fins al Principat, fet que “pot ajudar a la demanda i més amb unes tarifes [dels vols] força competitives”.

Per altra banda, el president d’Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate, va informar que l’aeroport també s’ha adequat a les condicions climatològiques i l’orografia dels Pirineus, i les dues principals millores són l’enllumenat nocturn o abalisament, que permet vols més enllà de l’ocàs i la maniobra instrumental, que ajuda en la realització de l’aterratge i l’enlairament quan hi ha poca visibilitat. Dos aspectes “molt importants perquè és un aeroport de muntanya”.

Torres va sortir al pas d’una possible sanció pels vols desviats o cancel·lats des de Madrid d’Air Nostrum, companyia que també opera en la ruta cap a Palma, i va negar aquesta possibilitat. Els vols desviats per raons meteorològiques han estat 12, i per incidències tècniques, 4, d’un total de 200, fet que el ministre va valorar positivament perquè “estem en un 96% d’operativa normal”. Les prioritats de l’aeroport Andorra-la Seu, segons veu del president d’Aeroports de Catalunya, són ara convertir la infraestructura en un punt fronterer, fet que permetria operar vols a països fora de l’espai Schengen de lliure circulació europeu i habilitar noves rutes, com Lisboa, Londres o París, que “estan en exploració”, va dir el ministre.



"EL VOL HA ANAT PERFECTE"