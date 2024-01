Els presumptes autors d'un crim a Lleida fugen per Andorra

Actualitzada 06/01/2024 a les 12:03

Els presumptes autors d’un assassinat ahir al matí a Vilanova de la Barca, a Lleida, van fugir per Andorra, segons fons properes al cas. Després de cometre el crim van entrar per la frontera del riu Runer, van creuar el país i van sortir per la del Baladrà al Pas de la Casa. Els presumptes autors del crim conduïen un Opel Astra amb matrícula espanyola i van entrar al Principat per la frontera del riu Runer poc abans d’un quart de dues de la tarda. Segons les càmeres que controlen els vehicles que entren i surten del país, van creuar la frontera del Baladrà uns 40 minuts després i van fugir a França.

A mitja tarda d’ahir els Mossos d’Esquadra van informar a través d’un comunicat de premsa que estaven investigant la mort d’un home a Vilanova de la Barca. Els dos presumptes autors del crim serien els que van fugir per territori andorrà. La policia catalana va rebre un avís passades les dues de la tarda d’ahir en el qual se la informava que un home havia estat trobat inconscient en un terreny rural del municipi. Al lloc s’hi van adreçar diverses patrulles policials i també efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques català. Tot i els esforços dels sanitaris, no se li va poder salvar la vida a la víctima. La Divisió d’Investigació Criminal de Lleida s’ha fet càrrec de la investigació per tal d’esclarir els fets. L’autoritat judicial ha decretat el secret de les actuacions.