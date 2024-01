Detingut a la frontera amb 13,5 grams d'haixix i una pastilla d'èxtasi

Actualitzada 06/01/2024 a les 12:03

La policia ha detingut un total de quinze persones durant la setmana com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, la seguretat en el tràfic jurídic, l’administració de justícia i la seguretat col·lectiva. Pel que fa a les detencions per possessió o consum d’estupefaents, s’han arrestat cinc persones en diferents punts del Principat.

A la frontera del riu Runer es va detenir un turista de 21 anys i una turista de 20 anys en diferents controls. El primer es trobava en possessió d’una pastilla d’èxtasi i 13,5 grams d’haixix. La segona, va ser controlada amb 1 gram de ketamina.

A la parròquia de Canillo es van arrestar dues persones més, un resident de 26 anys i un turista de 32. El primer quan va ser controlat pels agents en un local d’oci nocturn de la parròquia en possessió de 0,6 grams de cocaïna. El segon mentre circulava en un turisme particular. Aquest va donar positiu a la prova d’alcoholimetria amb una taxa de 0,86 g/l, i a més duia un embolcall que contenia 1,2 grams de cocaïna.

La detenció que resta es va fer quan els agents van aturar un turisme i el seu conductor va donar positiu en la prova d’alcoholimetria amb una taxa d’1,00 g/l, a més d’estar en possessió d’1,8 grams de cocaïna.

D’altra banda, la policia va detenir un home resident de 29 anys per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, per presentar un certificat d’experiència laboral fals a les oficines del servei d’Immigració per obtenir l’autorització de residència i treball.

També es va arrestar un home resident de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per crebantar una ordre judicial de suspensió del permís de conducció, després de ser controlat.