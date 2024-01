Accés restringit a França a camions de gran tonatge

Actualitzada 06/01/2024 a les 10:30

La neu està deixant complicacions per circular en alguns trams del nord del país i ha obligat al departament de Mobilitat a restringir l'accés a l'RN-22 i a l'RN-20 a vehicles i camions amb un pes superior a les 19 tones. La resta de turismes han de dur equipaments o pneumàtics especials per creuar la frontera i accedir a ambdues carreteres del país veí, així com a l'RN-320.Mobilitat ha encetat poc abans de les 10 hores del matí fase groga a la carretera general 2 al port d'Envalira, a la carretera general 3 a partir del Serrat i a la general 4 a Pal. El servei meteorològic manté l'avís groc per vent a tot el Principat i espera avui una caiguda de les temperatures i algunes "febles nevades" a la zona del nord.