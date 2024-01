Actualitzada 05/01/2024 a les 06:07

Protecció Civil ha activat l’avís groc per ventades fortes a partir de la nit de Reis, que s’intensificaran diumenge. El servei demana atenció a la carretera i en les activitats exteriors. Les temperatures baixaran i hi ha possibilitat de neu a totes les cotes del país per avui.