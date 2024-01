Havien donat l’alerta dues hores abans que fos localitzada pels cossos d’emergència

Una jove va ser trobada sana i estàlvia a la vall del Madriu pels cossos d’emergència després que la mare hagués donat una alerta per la desaparició de la filla. Els bombers i la policia van activar un dispositiu de recerca per la zona i van comptar amb el suport d’helicòpter, gossos i dotacions terrestres, que van servir per aconseguir localitzar-la en menys de dues hores.

L’operatiu es va iniciar poc abans de la una de la tarda d’ahir, quan la policia va rebre l’avís de la mare, que temia que la filla podria cometre algun acte contra la seva integritat,