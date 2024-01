Consideren les queixes un “afer personal” i que les subvencions són per al manteniment

“Tot aquest enrenou és per un motiu personal”. Així ho va expressar en una conversa amb el Diari la vicepresidenta de Laika, Sandrine Desruels, que va afegir que “no és el primer cop que venen i han arribat al límit de l’assetjament”. Per aquest motiu, la vicepresidenta, juntament amb el president, Josep Mas, i la veterinària, Carla Aracil, van apel·lar al ministeri d’Agricultura a “donar la cara” per l’associació, la qual, amb l’anterior ministeri amb Sílvia Calvó, sí que considerava tenir el “100% del suport”. Precisament de l’executiu van rebre recentment una subvenció, a més d’una altra del comú d’Andorra la