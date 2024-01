La previsió hotelera per a aquestes dates és optimista perquè ronda vora el 80%

Tot i la falta de neu a les estacions d’esquí i que aquest cap de setmana passen els Reis de l’Orient, l’ocupació turística és alta per aquest dissabte i diumenge. Segons la Unió Hotelera (UHA), les previsions per als dies 6 i 7 de gener són bones, atès que les xifres d’ocupació rondaran el 80%. Es tracta d’un valor força semblant al d’altres anys per aquesta època, ja que per exemple la temporada passada va ser del 81,55%. Les pistes d’esquí no estan del tot operatives per la falta de nevades i això ha motivat que alguns hotels de les