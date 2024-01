Els ingressos per la taxa a la importació d’aquest producte han estat de 83,8 milions d’euros, un 23,6% menys dels aconseguits el 2022

El Govern va ingressar l’any passat 26 milions d’euros menys per la taxa a la importació tabac que el que va recaptar l’any 2022. Segons les dades del ministeri de Finances registrades per la duana, el 2023 es va tancar amb 83,8 milions d’euros ingressats per aquesta taxa, lluny dels 109,8 milions que es van recollir fa dos anys. En punts percentuals representa una caiguda del 23,6%. Cal recordar que es venia d’un any, el 2022, amb una xifra rècord de recaptació que feia deu exercicis que no s’assolia. El 2013 la duana va ingressar per la taxa al tabac