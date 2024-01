Nevades febles al nord avui i demà

Actualitzada 05/01/2024 a les 10:42

Les precipitacions de neu que han caigut aquesta matinada han baixat fins a la cota 1.300 metres i han deixat 6 centímetres a Sorteny, 5 al Bony de les Neres o 1 a Fontverd, segons informa Meteorologia. El servei indica que després d'una pausa en les primeres hores del dia les nevades es reprenen al nord "on poden persistir feblement tota la jornada d'avui i també demà".La previsió anuncia que el tàlveg que està afectant el Principat reforçarà el vent de nord i una baixada de temperatures. Meteorologia manté activat l'avís groc per ventades fortes.L'estat de la calçada per la presència de neu ha fet necessari l'ús d'equipaments especials a primera hora per circular per les zones altes del país i per accedir a França. Les limitacions afecten ara al port d'Envalira i l'accés a França, on està prohibit el trànsit per a camions de més de 19 tones. Mobilitat tenia activada la fase groga a la General 2 a partir de Meritxell, a la General 3 des del Serrat i a la General 4 a partir de Pal aquest matí.