Actualitzada 05/01/2024 a les 12:37

La policia va arrestar dimecres a Escaldes-Engordany prop de les 10 hores un home resident de 29 anys per un presumpte delicte per presentar un certificat d'experiència laboral fals a les oficines del Servei d'Immigració per a l'obtenció de l'autorització de residència i treball.El mateix dia a la tarda, els agents van arrestar un home resident de 21 anys per crebantar una ordre judicial de suspensió del permís de conducció, després de ser controlat conduint un turisme particular.