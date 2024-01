Aterra el primer vol de la connexió Palma amb Andorra

Actualitzada 05/01/2024 a les 13:03

Uns minuts abans de les 10.10, l'hora prevista d'arribada, ha aterrat a l'aeroport la Seu-Andorra el primer vol de la nova ruta entre el Principat i les illes Balears. Ha sortit a les 8.45 hores de Palma de Mallorca i han arribat 40 passatgers d'un màxim de 50, ja que per motius de seguretat no es podien omplir els 72 de la capacitat de l'avió.El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha mostrat "honor i felicitat en aquest dia tot i el temps meteorològic" i ha volgut recordar que en "pocs dies farà 9 anys de l'obertura del seu ús comercial". Per al ministre, l'aeroport és opció de "connectar el territori" i que aquesta prova pilot serveix per "continuar creixent com a país". Molts dels visitants han agafat el vol per passar part del Nadal al Principat, fer turisme o visitar parents. Tanmateix, en el vol de tornada cap a Palma, que ha sortit uns minuts més tard de les 10.45 hores, han sigut 20 els passatgers que han pujat a l'avió.La consellera de Territori, Ester Capella i Farré de la Generalitat ha valorat que "l'aeroport Andorra- La Seu és una infraestructura estratègica al servei del Pirineu, que garanteix serveis bàsics, una millor accessibilitat d’aquesta part del país i també la competitivitat de les empreses i l’atractiu turístic". "És un aeroport per al Pirineu, sinònim d’èxit de la col·laboració entre els governs" català i andorrà, ha emfasitzat.