Vuit conductors han estat detinguts aquesta setmana per donar positiu al consum d'alcohol o estupefaents. El cos de seguretat informa que la taxa més elevada que es va detectar va ser d'1,99 grams d'alcohol per litre de sang entre els cinc arrestats per alcoholèmia, amb edats entre els 31 i els 66 anys.Els altres tres detinguts conduïen sota els efectes de drogues que van ser detectades en la prova de tòxics salival. La policia indica que els arrestats han estat dos homes de 24 i 25 anys i una dona de 31 anys.