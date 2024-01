Ocupació del 60% el 2023

Actualitzada 04/01/2024 a les 15:22

Unió Hotelera ha comunicat avui que l'ocupació de l'any 2023 es va situar en un 59,67%. L'ocupació es situa en dos punts percentuals superiors respecte a l'any anerior i quatre punts percentuals respecte al 2019. D'aquesta manera, UHA assegura que aquesta xifra consolida la recuperació i l'estabilitat del sector hoteler després del període 2021 i fins al 2023. Jordi París president de l'UHA afirma en el comunicat que "les previsions per la present setmana de Reis es mantenen optimistes, amb xifres similars a les històriques d'aquest període".De la mateixa manera el mes de desembre va tancar amb una ocupació del 58,9%. La xifra se situa 4,45 punts inferiors percentuals a l'obtinguda l'any passat. Des d'UHA apunten al fet que és degut al fet que el desembre del 2022 era l'inici d'una temporada sense restriccions i "les ganes de tornar eren molt altes". D'aquesta manera, justifiquen aquesta diferència per l'ocupació per sota de les previsions habituals que han tingut alguns hotels, especialment de les parròquies altes durant les setmanes entre el pont de la Puríssima i Nadal. De la mateixa manera asseguren que les parròquies centrals s'han mantingut més estables. París apunta que el període de Nadal i Cap d'Any ha mantingut les xifres d'ocupació de l'any anterior i són les habituals d'aquest període als històrics.