Actualitzada 04/01/2024 a les 11:06

El Constitucional ha dictat que el recurs de súplica presentat per l’advocat Emili Campos contra les decisions d’aquest mateix tribunal respecte a la causa judicial promoguda per les presumptes irregularitats en el vot judicial a les eleccions generals de l’abril de l’any passat “no és procedent”. Amb aquesta decisió es tanca la via judicial andorrana respecte a la impugnació de les generals i si Campos vol mantenir la causa oberta, l’únic camí que li queda és el del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Els magistrats del Tribunal Constitucional argumenten la seva posició afirmant que no es pot presentar aquest tipus de recurs contra una sentència i que per això no es poden analitzar les manifestacions del recurrent. “La Llei qualificada del Tribunal Constitucional no permet un recurs de súplica contra una sentència, aquesta reclamació no és procedent”, indiquen.

Campos al·legava que la sentència del 20 de novembre del 2023 repetia els arguments de les instàncies anteriors i no els fets i motius que havia exposat en l’escrit, i per això considerava que no estava suficientment ajustada a dret. L’advocat assegurava que el seu raonament “arriba a ser arbitrari” i reiterava que l’objecte de la causa era “si s’ha garantit o no la guarda i custòdia del vot en seu judicial”. I afegia que aquesta situació “no és una mera irregularitat, sinó una gravíssima distorsió de la lliure expressió del poble quan el 50% de l’electorat va optar per la via judicial, incorrent d’aquesta manera en una patent arbitrarietat”, recull la interlocutòria.

Igualment, exposava que no se li ha permès aportar la prova que el seu vot ha estat “inviolat” durant la cadena de custòdia; que l’afirmació segons la qual el vot judicial és un “dipòsit judicial” és una arbitrarietat que no té cap empara legal; que no acceptar la parcialitat del batlle que resol la primera instància és una altra arbitrarietat, i que considerar que la presència física del batlle no sigui necessària constitueix una manifestació no ajustada a dret.

En darrer terme, l’advocat Campos afirmava que en relació amb la denegació de les proves, la sentència tampoc és ajustada a dret, ja que es vulneren els articles 129.2 i 130 del Codi de Procediment Civil, fet que impedeix l’esmena de defectes i contravé el principi d’igualtat d’armes processals.

DESESTIMAT EL RECURS DEL POLICIA IMPLICAT EN EL 'CAS FOREX'