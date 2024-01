Andorra Telecom apuja les tarifes per les trucades al 111

Actualitzada 04/01/2024 a les 12:11

Andorra Telecom aplica una pujada de preus a les trucades d’informació telefònica nacional i internacional del número del 111 des d’ahir. Així ho va comunicar l’empresa en una nota de premsa. Les tarifes són de 2 euros per l’establiment de trucada i de 0,26 euros en franges proporcionals de 15 segons. L’actualització s’ha portat a terme per la “important davallada de trucades que ha patit el servei, fruit de la digitalització de la societat”, que comporta que la majoria de les consultes es facin per internet, va indicar la companyia. Els preus no s’havien revisat des de l’any 2015 i les tarifes vigents fins ara eren de 0,63 euros per trucada i 0,26 euros per minut, segons figura al seu portal web. L’operadora va remarcar que els preus es mantenen “sensiblement per sota” dels que tenen fixats els principals operadors espanyols i francesos, que cobren un mínim de 3 euros per establiment de trucada. Andorra Telecom destaca a més que el servei d’informació telefònica “és intensiu en persones i ha experimentat un augment considerable de costos, associats a l’IPC dels darrers anys”. Segons detalla la companyia de telecomunicacions, s’informarà de la nova política de preus a les persones que truquin al 111, però no se’ls cobrarà fins que no hagin escoltat tot el missatge informatiu.