“La Universitat té un potencial de creixement important”

Nicolau afirma que és primordial cuidar els estudiants que venen de fora, així quan acaben d’estudiar es poden quedar al país

Miquel Nicolau és rector de la universitat des de l’any 2015, sumant vuit anys al capdavant del càrrec. L’any passat va ser escollit com a membre del consell d’administració de l’Associació Internacional d’Universitats, com un dels representants de la regió europea en aquest organisme. Quin és l’objectiu de la Universitat per als pròxims anys? La Universitat d’Andorra té un potencial de creixement important, tenint en compte una mida adequada al país. És bo créixer més per poder donar millor servei amb l’ensenyament superior i amb recerca cap al país, i això es pot fer amb noves titulacions, que siguin estratègiques amb sectors