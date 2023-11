Tor defensa la "bona governança" en la conferència de la Francofonia

Actualitzada 05/11/2023 a les 18:12

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha defensat aquest cap de setmana la "bona governança" i la "importància d'escoltar els ciutadans i seguir impulsant la participació ciutadana" en la conferència ministerial de la Francofonia. La cita, celebrada a la ciutat africana de Yaoundé, Camerun, ha comptat amb la intervenció de la ministra, qui ha recalcat "la necessitat d'apropar les institucions del país a la ciutadania i a la societat civil".En aquest sentit, Tor ha recordat que el 2021 es va aprovar la llei de Transparència, accés a la informació pública i govern obert, que té com a finalitat "crear un pont" entre les institucions públiques i la ciutadania. La ministra també ha destacat la creació de diversos mecanismes per fer efectiva la participació ciutadana telemàtica, amb la creació del portal www.visc.ad o la creació de la Visura Ciutadana.La titular d'Afers Exteriors ha reclamat la necessitat de seguir lluitant contra la desinformació, reiterant el suport andorrà a l'estratègia francòfona digital per millorar l'adquisició de competències digitals.Imma Tor ha mantingut reunions amb els seus homòlegs a Suïssa, Luxemburg i Mònaco, amb qui ha tractat l'agenda bilateral i les qüestions d'interès mutu relacionades amb la UE.