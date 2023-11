Magallon, Marsenyach, Montaner i Segués, a l'assemblea regional de la Francofonia

Actualitzada 05/11/2023 a les 11:37

Una delegació del Consell General encapçalada per Marc Magallon i formada per Pere Marsenyach, Carine Montaner i Núria Segués, assisteixen demà i dimarts a l'assemblea regional europea de l'APF, l'assemblea parlamentària de la Francofonia, celebrada a Atenes. El tema central de l'assemblea serà la guerra al centre d'Europa i si aquesta pot suposar la creació d'un nou ordre mundial. Al llarg dels dos dies es tractarà aquest conflicte des de diversos punts de vista com les seves conseqüències en l'àmbit migratori, energètic i econòmic; els reptes que suposa per a la democràcia i com el món s'enfronta a un panorama cada cop més fragmentat; i la dificultat d'assolir una governança conjunta en aspectes que poden afectar tota la població mundial. Els membres de la delegació andorrana participaran en els tres panells que analitzaran el conflicte. A més, el president de la delegació del Consell General a l'APF, Marc Magallon, assistirà demà a la Conferència de presidents de l'assemblea regional europea.