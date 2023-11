L’AIVA afirma que ja s’han tancat vendes i que encara continua el degoteig d’operacions

“Encara es manté viva la cultura d’anar a comprar el cotxe a la fira”, va afirmar Carles Sansa, president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), que va qualificar de satisfactòria la plataforma de llençament que suposa la fira per al sector: “Ha estat un bon impuls, i hi ha una sensació de satisfacció generalitzada per a tots els concessionaris i marques.” Segons Sansa, l’afluència de visitants ha estat a l’alçada d’altres anys: “Si s’ha fet bé la feina, a més de les operacions que ja s’han tancat aquesta setmana, el degoteig continuarà durant la setmana que ve i s’acabaran de