La CANinada recorrerà els carrers d'Escaldes fins a arribar a Andorra la Vella

Actualitzada 05/11/2023 a les 06:17

La caminada popular convocada el proper 11 de novembre per l’associació animalista Nami amb l’objectiu de demanar el dret que els propietaris de gossos puguin accedir a l’habitatge ja té definit el recorregut: començarà a Escaldes-Engordany fins a arribar a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on es farà la lectura del manifest. L’anomenada CANinada, sota el lema “Pel dret a l’accés a l’habitatge amb gossos, perquè ells també son part de la família”, començarà a les 11 hores a la plaça del parc de la Mola, davant de Caldea. Des d’allà, els participants sortiran cap a carrer de la Constitució per recórrer l’avinguda Carlemany i l’avinguda Meritxell en sentit sud. La ruta continuarà per Príncep Benlloch per arribar fins a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on cap a les 12 hores es farà la lectura del manifest. Nami anima els manifestants a acudir amb el seu gos “sempre que sigui tolerant a un ambient d’aquest tipus”.